محافظ الجيزة ينعى الفنان الكبير محمود ياسين
كتب- يوسف عفيفي:
نعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، ببالغ الحزن والأسى الفنان محمود ياسين الذي وافته المنية عن عمر يناهز 79 عاما.
وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأشار إلى أن الحركة الفنية فقدت رمزاً كبيراً عبر بصدق عن قضايا المجتمع وأن أعماله ستظل خالدة في تاريخ السينما والمسرح والتليفزيون.
يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين كان يشغل منصب رئيس جمعية فناني وكتاب وإعلامي الجيزة.
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