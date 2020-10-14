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وزير القوى العاملة يتابع التقدم في ملف التحول الرقمي مع المديريات بالمحافظات

08:01 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
وزير القوى العاملة يتابع التقدم في ملف التحول الرقمي مع المديريات بالمحافظات

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا، مع رؤساء الإدارات المركزية وبعض قياداتها، لمتابعة التقدم المحرز في الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات، فضلا عن ما تم إنجازه من جهود في الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ودراسة ضم وتجميع بعض المكاتب التابعة للمديريات لتوفير نفقات التحول الرقمي، خاصة في ظل تحول خدمات الوزارة والتي تقدمها للمواطنين إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للوزارة.

في مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة الفاعلة بين إدارات الوزارة ومديرياتها في البرامج التي تم إعدادها، ومتابعة عمل المديريات والإدارات التابعة لها فيما يخص تفعيل الموقع الإلكتروني وإرسال واستقبال البيانات عليه كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط، واستكمال ميكنة المكاتب التي لم يتم الانتهاء منها وربطها بالوزارة.

وأكد الوزير، على أهمية التواصل شبه اليومي مع مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، والتعرف على المشكلات التي تواجه عمليات التفتيش اليومية ومحاولة حلها، ومتابعة التقارير اليومية المقدمة منهم وفق الآلية الإلكترونية الرقمية المخصصة للعمل بين الإدارات المركزية والمديريات والمكاتب على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع أحمد جادو المستشار المالي للوزارة، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني، وأمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وسهير نصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ورقية إبراهيم مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل، ومحمد كمال بمركز المعلومات.​

وزير القوى العاملة محمد سعفان رؤساء الإدارات المركزية

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