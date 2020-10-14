وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة

استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، والمستشار الاقتصادي بالسفارة والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، وقيادات وزارة النقل.

أكد وزير النقل، في بداية اللقاء، عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل؛ حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة، من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية/ أوراسكوم/ المقاولون العرب)، وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة- إمبابة- العباسية- عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.

وتباحث الجانبان في عدد من المشروعات التي يسهم الجانب الفرنسي في التمويل الخاص بها؛ مثل مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، حيث أكد الوزير أهمية هذين المشروعين؛ خصوصًا مع الاهتمام الكبير للحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل الجماعي في كل المحافظات، مضيفًا أنه تم التعاقد مع مكتب الاستشارات الفرنسي العالمي سيسترا، لإعداد مستندات الطرح للمشروعين، تمهيدًا لإسناد الأعمال إلأى الشركات المنفذة بعد انتهاء كل الإجراءات.

وأبدى الجانب الفرنسي اهتمامه بالمشاركة في عدد من المشروعات بالسكة الحديد والمترو؛ مثل مشروع كهربة إشارات خط طنطا/ المنصورة/ دمياط، وازدواج المسافة بين دمياط/ المنصورة، وكذلك التعاون في مجال الإلكتروميكانيك في مشروع القطار السريع العين السخنة/ العلمين، وكذلك التعاون في إعادة تأهيل الوحدات المتحركة للخط الأول للمترو؛ حيث أكد الوزير أنه بالنسبة إلى المشروع الأول فإنه بمجرد انتهاء الاستشاري من الدراسات الخاصة بالمشروع سيتم الطرح على كل الشركات العالمية؛ ومنها الشركات الفرنسية، كما يمكن التعاون في مجال الوحدات المتحركة للخط الأول من خلال تعاون الجانب الفرنسي مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نريك" التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد، والذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها في مصر، مضيفًا أنه بخصوص التعاون في مشروع خط القطار السريع العين السخنة- العلمين، فإنه سيتم الطرح الخاص بالأنظمة والإلكتروميكانيك على الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ ومنها الشركات الفرنسية.

وأضاف الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الأخرى التي يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديد؛ مثل مشروع خط السكة الحديد (الغردقة/ سفاجا/ قنا/ أبو طرطور)، ومشروع امتداد خط السكة الحديد من أسوان حتى توشكى، وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديد الفردان/ شرق بورسعيد/ العريش؛ حيث أكد وزير النقل أن هذه المشروعات من أهم مشروعات وزارة النقل خلال الفترة القادمة.

وأشار الوزير إلى أنه في مجال المترو فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة مثل مشروع الخط السادس للمترو (الخصوص- المعادي الجديدة)، والذي سيتم طرحه على كل الشركات العالمية فور انتهاء الدراسات الخاصة به، مضيفًا أنه في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض يعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ حيث تم دعوة كل الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات متعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتها وعروضها لاختيار أنسب العروض الفنية والمالية لهذا المشروع؛ بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات متعددة الأغراض في الشرق الأوسط والعالم.