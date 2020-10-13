3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية فى سبتمبر

كتب- محمد عبيد:

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة قامت بالإفراج عن مشمول 13 ألفًا و421 شهادة جمركية وارد نهائى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "مستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، والسيارات، والدخان".

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 756 مليونًا و74 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى 3 مليارات و113 مليونًا و 534 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، صدرت مشمول 3 آلاف و761 بيانًا جمركيًا خلال شهر سبتمبر الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، بقيمة بلغت 3 مليارات و490 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 2 مليون و 184 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت 3 مليارات و874 مليونًا و841 ألف جنيه.