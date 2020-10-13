"شركات السياحة": حسم ملف العمرة قريبًا.. والأسعار المعلنة توقعات فقط

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل جديدة بشأن ملف استئناف العمرة مع الجانب السعودي، موضحًا أن القطاع السياحي بالكامل جاهز بالضوابط والإجراءات الاحترازية والصحية لاستئناف العمل في العمرة وإرسال المعتمرين حال استقبال المملكة للمعتمرين من الخارج.

وقال المصدر لمصراوي، إن الفترة الحالية تشهد مخاطبات وتنسيق بين الجانبين المصري والسعودي لحسم هذا الملف قريبًا، على أن تشهد الأيام المقبلة تحركات جادة على أرض الواقع، وكشف ملامح الموسم بالكامل.

وحول أسعار العمرة، قال المصدر، إن الحديث عن الأسعار الخاصة بالعمرة سابق لآوانه، وما يحدث عبارة عن اجتهادات وتوقعات فقط لبعض أصحاب الشركات السياحية حسب رؤية كل شخص بما يراه في الفترة الحالية.

وتابع: "لم يسافر أحد من الجانب المصري إلى المملكة العربية السعودية، لمعرفة أسعار السكن والفنادق والخدمات نظرا لجائحة كورونا التي سيطرة على الأوضاع، بجانب أن الوضع الحالي لم يظهر بعد، مع التأكيد على أن وزارة السياحة والقطاع بالكامل جهاز لاستئناف العمرة".

من جانبه، توقع محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة السابق، أن تتراوح مدة برنامج العمرة للمصريين هذا العام بين 7 - 8 أيام فقط، على أن يرتفع قيمة البرامج، نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم تطبيقها.

واستعرض فاروق لمصراوي، بعض ملامح الموسم على النحو التالي:

ـ التسكين بالغرف الفندقية، مقصورا على فرد واحد أو فردين على الأكثر بالغرفة.

ـ تطبيق "اعتمرنا" ينظم رحلات العمرة ويحدد عدد مرات دخول المعتمر للمسجد الحرام خلال مدة البرنامج.

ـ أداء العمرة مقيدًا ولن تكون مفتوحة كما كانت في السابق.

ـ الأسعار المتوقعة للعمرة مدة 15 يوم تبدأ من 14 ألف جنيه طيران ونحو 11 ألفا و500 جنيه بري.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت استئناف العمرة تدريجيا بداية من يوم 4 أكتوبر الجاري، بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وتبدأ المرحلة الثانية للعمرة، الأحد المقبل، ضمن العودة التدريجية للعمرة، والمخصصة بأسبوعين للمواطنين والمقيمين مع السماح بفتح تصريح الصلاة بالحرم المكي وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا"، ومن المتوقع توافد أكثر من 250 ألف معتمر وأكثر من 600 ألف مصل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية.

ووضعت المملكة خطة متكاملة لموسم العمرة الاستثنائي تعمل على تحقيق عدد من المحاور، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام، حيث تتكون من (المحور الإداري، والمحور الوقائي، ومحور التطهير، والتوعية، والتفويج).​