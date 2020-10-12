لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات.. بكري يبدأ سلسلة زيارات إلى محافظات الصعيد

كتب- مصراوي:

قال النائب مصطفى بكري، إنه بدأ سلسة زيارات إلى محافظات الصعيد، بالقائمة الوطنية من أجل مصر والمرشح عنها، لإيصال رسالة مفادها تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

والتقى بكري، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، على رأس وفد من مرشحي القائمة بمحافظة المنيا، الأنبا مكاريوس مطران المنيا وأبو قرقاص.

وقال بكري، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن اللقاء الذي استمر نحو الساعة شهد حديثًا حول مغزى وفلسفة القائمة الوطنية وضرورة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وضم الوفد من أعضاء القائمة في المنيا: المحامي إيهاب رمزي ومريم عزيز، المرشحين على القائمة.

وعقد مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة المنيا، اجتماعًا في حضوره، حيث تم الحديث حول خطة التحرك المشترك والتواصل مع الفئات الاجتماعية المختلفة في كل مناطق المنيا؛ للدعوة إلى القائمة وحشد الجماهير للمشاركة في الانتخابات القادمة.

وقام النائب مصطفى بكري بزيارة الدير المحرق بالقوصية- أسيوط؛ حيث التقى نيافة الأنبا بيجول أسقف الدير وعددًا من الآباء والكهنة.

ودار الحديث حول ائتلاف القائمة الوطنية والأحزاب المشكلة لها، وأكد أسقف الدير أن المشاركة في الانتخابات والتعبير عن الرأي من الأمور المهمة باعتبارها حقًّا دستوريًّا لكل مواطن.

وحضر اللقاء النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ.