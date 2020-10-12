"مصر للطيران" تسيِّر 40 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الإثنين، إن الشركة ستسير رحلاتها، غدًا، إلى 40 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 4100 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: (أثينا، باريس، فيينا، أديس أبابا، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، تونس، البحرين، لاجوس، موسكو، القصيم، المدينة المنورة، كازابلانكا)، بالإضافة إلى رحلتين إلى كل من: (إسطنبول، دبي، الدمام، الرياض)، و3 رحلات إلى (جدة)، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة)، ورحلة جوية إلى (الأقصر وأسوان)، و٣ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤١٠٠ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.