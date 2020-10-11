غدًا.. الأهرامات تحتضن منافسات الدور الـ16 لبطولة مصر الدولية للإسكواش

(مصراوي):

تستقبل منطقة أهرامات الجيزة منافسات، غدًا الاثنين، منافسات دور الـ16 لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش البلاتينية للرجال وللسيدات، والتي بدأت منافساتها التمهيدية يوم السبت الماضي بملاعب نادي نيو جيزة، وتستمر فعالياتها حتى 17 من أكتوبر الجاري.

وتحظى البطولة، التي تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، برعاية وزارة السياحة والآثار وتشهد مشاركة 96 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار، ما يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الإسكواش هذا الموسم، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأعرب أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، عن سعادته باستضافة منطقة أهرامات الجيزة لهذه البطولة، تشجيعًا منها لمنتج السياحة الرياضية كأحد المقاصد السياحية في مصر.

وأشار إلى أن تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت الملئ بالتحديات بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، رسالة للعالم على قدرة مصر على استكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها في لعبة الإسكواش.