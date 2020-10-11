وزير الخارجية الأسبق: الأزمة الليبية استدعت مؤخرًا روح حرب أكتوبر

كتب- محمد عبد الناصر:

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الأزمة الليبية استدعت مؤخرًا روح حرب أكتوبر من خلال التناغم بين العسكرية والدبلوماسية في عمل مميز؛ لحماية الأمن القومي المصري، وأنتج معادلة مهمة لوقف إطار النار، والموافقة على إعلان القاهرة السياسي.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الأحد، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة.

وأضاف العرابي أن الدبلوماسية كان لها دور كبير خلال التحضير لحرب أكتوبر، وما بعدها حتى صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطار النار، وكذلك التحضير للتضامن العربى خلال حرب أكتوبر؛ للتأثير على الموقف الدولي واستخدام سلاح النفط، وكذلك واصلت الدبلوماسية المصرية جهودها خلال معركة طابا؛ حتى تم الحكم لصالح الدولة المصرية.