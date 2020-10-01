أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقال الخبراء في بيان اليوم، إن الطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، إضافة إلى ظهور شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع رياح نشطة على بعض مناطق جنوب سيناء، وجنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة.

وأشار خبراء الهيئة، إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة 30% تقريباً على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، بالإضافة إلى تأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، مع رياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.

وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتتراوح على القاهرة والوجه البحري بين (75 – 28)، وعلى السواحل الشمالية بين 85 – 45، وعلى شمال الصعيد بين 60 – 22، وعلى جنوب الصعيد بين 14 – 30.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، على القاهرة بين 32– 23، والإسكندرية بين 29 – 24، وقنا بين 39- 25، والأقصر بين 40– 27، وأسوان بين 41 – 28.