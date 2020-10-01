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3000 شخص يوميا.. حديقة الحيوان تواصل استقبال الزائرين بإجراءات احترازية

04:49 م الخميس 01 أكتوبر 2020
3000 شخص يوميا.. حديقة الحيوان تواصل استقبال الزائرين بإجراءات احترازية

حديقة حيوان الجيزة


كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على أن حديقة الحيوان في الجيزة تستقبل حوالي 3000 زائر يوميا.

وأوضح رجائي، في بيان، أن سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجول داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على أنه تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم.

كما يتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، وتوفير المطهرات لكل العاملين لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان تعد الأكبر من حيث المساحة 80 فدانا أو عدد الحيوانات، وتعمل على تطبيق جميع الضوابط وإلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع، وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس وعدم التكدس أمام الكافتيريا مع إلزام الكافتيريات داخل الحديقة بذلك وعمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات الأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حديقة الحيوان

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