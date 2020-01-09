بعد طرح الإسكان 6 آلاف شقة.. أيهما أفضل: وحدة في الأرضي أم الأخير؟

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية فتح باب الحجز لوحدات مشروع سكن مصر ودار مصر، بواقع 6100 شقة.

وجاءت الشقق المطروحة للحجز في المشروعين بالدورين الأول والأخير فقط، حيث بدء التقديم لشقق سكن مصر في مدن أكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة والعبور بدر والمنصورة الجديدة بواقع 3156 شقة وشمل الطرح أيضًا وحدات دار مصر في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان والسادات و15 مايو وبرج العرب الجديدة بواقع 2714 ويبدأ التقديم يوم 12 يناير المقبل.

كما سيتم طرح 221 وحدة ضمن مشروع سكن مصر في مدن الصعيد بالمنيا الجديدة وغرب ناصر مدينة ناصر غرب أسيوط، ويبدأ التقديم يوم 2 فبراير المقبل، ويتم الحجز إلكترونيًا بسداد مقدم حجز 50 ألف جنيه لكل وحدة.

ويسأل الكثير من المقبلين على الحجز في أحد المشروعين، إن من الدورين أفضل؟ وما هي عيوب ومميزات السكن فى الدور الأخير والأدوار العلوية؟ أو شقق الدور الأول.

وإذا كنت من المقبلين على حجز شقة في الدور الأرضي، فالبُعد عن صعود درجات السلم قد يشكل أولوية عند الكثير من الناس، وخاصة لكبار السن والمرضى، ويعتبر مشروع سكن مصر من المشروعات التي لا يوجد بها مصاعد كهربائية بخلاف مشروع دار مصر الذي يوجد به مصعد كهربائي.

من مزايا الدور الأرضي، هو سهولة نقل الأمتعة إليه وإخراجها منه بسهولة، فإذا كنت من النوع المحب للتنقلات أو تغيير الأثاثات والأجهزة بإستمرار، اختيار الدور الأرضي هو الأفضل لك.

الطقس المعتدل الميزة الأفضل في الأدوار الأولى، حيث تتميز بانخفاض درجة حرارتها عن غيرها من الطوابق العلوية في فصل الصيف، وذلك لتجنبها التعرض لضوء الشمس المباشر، وكذلك في فصل الشتاء، يكون الإحساس بالبرودة أقل بكثير من الأدوار العلوية لكنه يتعرض لرطوبة أكثر نتيجة غياب أشعة الشمس عنه لفترات.

لكن من عيوب شقق الدور الأرضي هو قربها من الشارع، وبالتالي سيترتب على ذلك زيادة الضجيج، خاصة وأن بعض العمارات في مشروع سكن مصر تحتوي على محلات تجارية، لكن في مشروع دار مصر المناطق التجارية منفصلة تماما عن منطقة العمارات.

يتبر الأمان أحد أهم العيوب في السكن بالدور الأول، حيث تعتبر الشقة الواقعة في الدور الأول الأكثر عرضة لحوادث السرقة والنهب، على عكس الطوابق العلوية، خاصة إذا كانت الشقق تقع في أحياء غير مؤمنة.

عوامل الأتربة أحد العيوب في الدور الأرضي، حيث يتعرض الطابق الأرضى للأتربة وعوادم السيارات، خاصة إذا كان منفذ الشقة الأساسي يطل على الشارع.

كما يعتبر العامل الاقتصادي عامل مهم في تحديد شراء شقة في الدور الأول أو الدور الأخير، حيث تكون أسعار شقق الأدوار السفلية أغلى في السعر من الأدوار العليا، لكن إذا كان العقار يحتوى على مصعد، لن يشكل استخدامه أي مشكلة لك ولأسرتك، فيمكن اختيار الأدوار العلوية لتوفير بعض المال.

لكن في الشقق الموجودة في سكن مصر يتساوى سعر الشقة في الدور الأول والأخير، حيث سجلت الشقة الـ115 متر 733 ألف جنيه في مدينة أكتوبر الجديدة.

أما في مشروع دار مصر، بلغ سعر المتر 6850 جنيهًا في مدينة بدر، وسجل سعر الشقة الـ130 مترًا نحو 890 ألف جنيه، وفي مدينة أكتوبر وصل سعر المتر 6875 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه.

ويمكن التعرف على باقي أسعار شقق دار مصر من هنا

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