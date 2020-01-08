رياح وأمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد استمرارًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف شاهين لمصراوي، يوجد نشاط للرياح مستمر على مدار اليومين المقبلين، والرؤية تكون واضحةً خلال الساعات الأولى من النهار في ظل غياب الشبورة المائية بسبب نشاط الرياح، ومع تقدم ساعات النهار تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة؛ لأنها قادمة من الصحراء الغربية.

وتابع: "نشاط الرياح الجنوبية الغربية سيؤدي لتقليل الرؤية الأفقية خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية.

وأشار إلى أن نشاط الرياح يؤدي أيضًا إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتي تعد أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

وأكد شاهين، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم على السواحل الشمالية ومن الممكن أن تكون غزيرة على بعض المناطق، وتمتد على مناطق أخرى من الوجه البحري والقاهرة لكنها خفيفة غير مؤثرة على الحركة اليومية وتستمر على هذا المعدل اليوم الأربعاء وغدا الخميس.​