وزيرة الثقافة: نعمل على تأسيس شركتين للسينما والحرف التراثية

كتب- محمد عاطف:



شددت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على أهمية تفعيل الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية.

وقالت وزيرة الثقافة في تصريحات صحفية اليوم، إنه جرى الانتهاء من تشكيل الجمعية العمومية للشركة وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الجمعية العامة للشركة ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات التأسيسية للشركة.

وأضافت أن "هذا المشروع كان يمثل أحد التحديات التي واجهت الوزارة لتحقيق المعادلة الصعبة من خلال العمل على تسويق المنتج الثقافي وتحويله إلى منتج هادف للربح، مع تقديم محتوى هادف يسعى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الثقافية، حيث تعمل الوزارة على تأسيس الشركة القابضة للصناعات السينمائية والشركة القابضة للحرف التراثية كمرحلة أولى".

واستعرضت ملف تدشين "الكتاب الرقمي" للتسهيل على المكفوفين، مشيرة إلى أنه تم طرحه خلال المنتدى الدولي حول الكتاب الرقمي الناطق "ديزي" بمصر، والذي نظمته الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة وهيئة التعاون الدولية "الچايكا" حيث جرى استعراض جهود مصر وتعاونها مع الجهات الدولية للتوقيع على اتفاقية مراكش والعمل على إتاحة الكثير من المؤلفات تكنولوجيا من خلال كتاب "ديزي" الرقمي، بالإضافة إلى إنشاء بوابة رقمية تحوي هذه المؤلفات لجميع المستخدمين، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.