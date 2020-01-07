"الهجرة" تعلن حصاد أولى محطات "مراكب النجاة" (إنفوجراف)

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن الجهود المبذولة في مبادرة "مراكب النجاة" في أولى محطاتها بمحافظة الفيوم، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت وزارة الهجرة أولى المحطات بزيارة محافظة الفيوم، واستغرقت يومين، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وهدفت الزيارة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية المتاحة في إطار خطة العمل التي أعدتها الوزارة لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، كما تعد الفيوم من أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة للأطفال القُصّر.

والتقت مكرم خلال زيارتها للفيوم مع ما يقرب من 10 آلاف شخص ما بين طلاب وشباب وسيدات، بما يخدم أهداف المبادرة والوصول للفئة المستهدفة منها، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأبرز إنفوجراف نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك" مشاركة جهاز تنمية المشروعات في مبادرة "مراكب النجاة" من خلال ما يقوم به من خطط وأنشطة تخص الشباب لدعمهم وتوفير البدائل الآمنة لهم، وتشمل المرحلة الأولى 3 قرى في الفيوم بموازنة قيمتها 34 مليون جنيه، تُقدم للشباب لبدء مشروعات صغيرة، فضلاً عن الاهتمام بالبنية التحتية وترميم وبناء المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وكذلك مشروعات محو الأمية.

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس عقد في الفيوم، ورشتيّ عمل للرائدات الاجتماعيات والصحيات ومحو الأمية والزراعيات لـ150 رائدة، من أجل تدريبهن على المشاركة بفعالية في المبادرة من خلال التعريف بأهدافها، كما تم عقد ورشتين لـ75 رائدة أخرى بخلاف مشرفي الفرع على المبادرة، حيث تمت زيارة 15 قرية رئيسية بتوابعها وهي نحو 60 تابعًا.

وأضافت مرسي أنه تم تنفيذ 3 حملات لطرق الأبواب أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2019 بإجمالي 150000 زيارة، استهدفت 161000 فرد (146000 سيدة/ 15000 رجل)، في 60 قرية وتابعًا على مستوى تلك محافظة الفيوم، وعلى هامش حملات طرق الأبواب لمدة 3 أيام، تم استقبال 55 شكوى من السيدات من خلال محاميي مكتب شكاوى المرأة، وتنفيذ 18 قافلة رقم قومي استهدفت استخراج 700 بطاقة لـ 700 سيدة، ليصبح إجمالي المستهدفين لمبادرة "مراكب النجاة" منذ بدايتها هو 18 نشاطًا استهدف 165205 أفراد (149605 سيدة/ 15600 رجل) وذلك جراء الأنشطة التي نفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

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