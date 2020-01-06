​رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ طرق الربط بين المحافظات

كتب- محمد غايات:

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق التي تربط بين المحافظات ، وذلك وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لوزارة النقل خلال العام المالي 2020/ 2021 ؛ وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس كامل الوزير وزير النقل ومسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تأتي ضمن الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات المعنية بالبنية الأساسية والخدمات، وذلك في إطار الحرص على دعم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وقال مدبولي : إنه عقد بالأمس اجتماعاً مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للحكومة لعام 2020/ 2021 وتم خلاله الاتفاق على عقد عدة اجتماعات بعدد من الوزارات الخدمية ؛ وذلك بهدف التعرف على المشروعات ذات الأولوية التي سيتم توجيه الخطة الاستثمارية لها خلال هذا العام للبدء في تنفيذها في حدود الموارد المالية المتاحة.

وأشار وزير النقل ، خلال الاجتماع ، إلى أن الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2020/ 2021 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات داخل الهيئات التابعة لوزارة النقل.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة للطرق والكباري فإن مقترح الخطة الاستثمارية يشمل استكمال تنفيذ مشروعات الطرق ومنها ما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثالثة من المشروع القومي للطرق والتي تشمل مشروع استكمال القطاع الخامس من الدائري الإقليمي من الباجور حتى محور الخطاطبة بطول 23.5 كم، والقطاع الرابع من الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى الباجور بطول 19 كم، وكذا إنشاء طريق جنوب الفيوم/الواحات بطول 125 كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر بطول 145 كم (وصلتا سوهاج وأسيوط)، واستكمال ازدواج طريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم بطول 190 كم إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات بطول 270 كم، وانشاء محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا بدءاً من الدائري الإقليمي بطول 37 كم.

وقال وزير النقل : إن مشروعات الهيئة العام للطرق والكباري تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة برفع كفاءة الطرق الإستراتيجية بسيناء ومنها رفع كفاءة طريق دهب/ نويبع ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال/سانت كاترين بطول 75 كم هذا إلى جانب استكمال المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية والتي تشمل ازدواج طريق ك 85 طريق القاهرة/الإسماعيلية/القصاصين/الصالحية 45 كم المسافة من القصاصين /الصالحية بطول 25 كم، وإزدواج طريق بين قناطر بولين/ مدينة كوم حمادة بطول 15 كم، وكذا ازدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين.

وفيما يتعلق بمشروعات الكباري .. أشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات التي يتم إقامتها على نهر النيل أوالعلوية منها.

وأفاد بأن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2020/ 2021 يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لصالح الهيئة القومية للأنفاق منها استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالاضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي (مدينة السلام- الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)، ومشروع إنشاء خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر هذا إلى جانب البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة، وقطار أبو قير – الإسكندرية.

وفيما يخص مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر المقترح تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020/ 2021 .. قال وزير النقل : إنها تتضمن تنفيذ مشروعات لتطوير نُظم الإشارات على عدة خطوط منها خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم، وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد والوصلة ما بين الزقازيق/أبوكبير بطول 214 كم بالإضافة إلى خط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم.

وأشار إلى تطوير نُظم الإشارات لخطوط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، والجيزة – بنى سويف بطول 119 كم، والأقصر – أسوان بطول 218 كم، وخط أسيوط/ نجع حمادي بطول 181 كم، وكذلك نُظم إشارات طنطا - المنصورة - دمياط بطول 119 كم بالإضافة إلى أعمال صيانة ورفع كفاءة أنظمة الإشارات، وتطوير الأعمال الإنشائية لـ 1102 مزلقان، إضافة إلى تطوير نُظم التحكم والتشغيل لـ 1120 مزلقاناً أخرى.

وقال : إن الخطة الاستثمارية تتضمن كذلك توريد العربات الجديدة، والتي من بينها 1300 عربة استانلس إستيل جديدة، وتوريد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، فضلا عن توريد 100 جرار بتمويل من بنك الإعمار الأوروبي، و110 جرارات من شركة أمريكية إلى جانب خطة إعادة تأهيل 81 جراراً والدعم الفني لمدة 15 عاما لـ 181 جراراً، وتوريد 40 عربة توليد قوى جديدة و امتداد لـ 60 عربة بإجمالي 100 عربة..لافتاً لوجود خطة لتوريد 140 عربة بضائع، وتحسين المظهر الداخلي والخارجي لـ 200 عربة مطورة، وتوريد أوناش خطر.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتضمن مشروعات تطوير هيئات موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط إلى جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والتي تتضمن البنية الأساسية والمعدات إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة والأرصفة بها بما يعمل على تحسين الأداء في تلك الموانئ ويرفع كفاءتها لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة بها.