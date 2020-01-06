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الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

06:59 م الإثنين 06 يناير 2020
الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشاد الرئيس في برقيته بروابط الأخوة والمودة التي تجمع أبناء مصر مسلمين وأقباطا، وبروح التضامن والتألف بين أبناء الوطن والتي تتجلى في أبهى صورها على أرض مصر الغالية داعيا الله العلي القدير أن يديم هذه النعمة الغالية من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لهذا الشعب العظيم.

كما بعث الرئيس تهنئة إلى أقباط مصر بالخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم عيدا سعيدا وعاما مليئا بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية دوام الرفاهية والازدهار.

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السيسي البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد

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