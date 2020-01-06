أكثر الكلمات إنتشاراً

قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

وزير الأوقاف: "مفهوم سماحة الأديان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

06:49 م الإثنين 06 يناير 2020
وزير الأوقاف: "مفهوم سماحة الأديان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة المقبلة عن مفهوم سماحة الأديان من جهة وحتمية الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن السماحة من شيم الأقوياء لا الضعفاء، ولا بدّ لها من قوة تحميها.

وأكد في بيان له الإثنين، أن السماحة الحقيقية لا بدّ لها من قوة تحميها وترسخها، وإلا صارت ضعفًا لا تسامحًا، فالقوي هو المؤهل للتسامح، أما الضعيف فلا يملك خيارًا آخر أصلا، ومن ثمة فلا بدّ من امتلاك عناصر القوة بالجهد والعرق والتعب.

​وتابع وزير الأوقاف: "لا شك أن الاصطفاف الوطني خلف رئيسنا القائد الحكيم، وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية، وأن نكون يدا واحدة في مواجهة التحديات من أهم عناصر القوة، وذلك واجب الوقت".

محمد مختار جمعة سماحة الأديان خطبة الجمعة

الخبر التالى:

​محافظ الفيوم يلتقي وفد منظمة خريجي الأزهر ويؤكد دعمه لأنشطتها
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان