وزير التعليم يقدم التهنئة للبابا تواضروس

كتب- أسامة علي:

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبحسب بيان، جاء ذلك على رأس وفد من قيادات الوزارة، بالمقر البابوي بالعباسية.

وضم الوفد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين والدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية.