وزير الأوقاف: مصر أمانة في أعناقنا.. والذود عن حماها واجب شرعي

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مصر كنانة الله في الأرض، وأمانة الله في أعناقنا، ونحن لها فداء.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له الاثنين، أنه يجب أن نكون جميعا تحت أمر الوطن متى طلبنا، وكيف طلبنا، وأنّى طلبنا، ولن نتردد طرفة عين أو دون ذلك، فالذود عن حمى مصرنا العزيزة الأبية التي لا تقبل الضيم واجب شرعي على جميع أبنائها وهو واجب الوقت.

وتابع وزير الأوقاف :" من رحاب بيت الله الحرام، ندعو الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وقائدها وجيشها وشرطتها من كل سوء ومكروه، وأن يجعل أمرها يسرا، وعيشها رغدا، وأرضها أمنا أمانا إلى يوم الدين، ونسأله سبحانه أن يرد كيد من أراد أو يريدوا بها أو بأهلها سوءًا في نحرههم، كما رد الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرًا، ويكفيها شره كما كفى المؤمنين القتال بفضله، ويجعل تدبير من أراد أو يريد الجور أو الاعتداء عليها تدميره، ويهيئ لها ولأهلها رشدا وعزًا وفضلًا من عميم فضله وكرمه ورضوانه ، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه سبحانه وتعالى مولانا ف " نعم المولى ونعم النصير " وهو حسبنا ونعم الوكيل".

ويشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في فعاليات الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، التي تعقد بالمملكة العربية السعودية.