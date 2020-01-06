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مرصد الأزهر يثمِّن تعامل المسلمين تجاه ضحايا حرائق الغابات في أستراليا

12:42 م الإثنين 06 يناير 2020
مرصد الأزهر يثمِّن تعامل المسلمين تجاه ضحايا حرائق الغابات في أستراليا

حرائق الغابات _أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:

ثمَّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الأحد، تعامل مسلمي أستراليا تجاه ضحايا الحرائق التي نشبت في الغابات الأسترالية، وأسفرت عن مقتل أشخاص، وتدمير عدد من المنازل والأراضي الزراعية.

وقال المرصد في بيان له الاثنين، إن مجموعة من مسلمي أستراليا قطعوا مسافة 200 كم، من مدينة «سيدني» وحتى منطقة «شوالهافن» الواقعة في الناحية الساحلية الجنوبية لولاية «نيو ساوث ويلز»؛ للتبرع بـ36 ألف زجاجة مياه لرجال الإطفاء وضحايا حرائق الغابات.

وأكد المرصد أن هذا الموقف الإنساني للمسلمين في أستراليا، يعدُّ تطبيقًا فعليًّا لتعاليم الإسلام، ونموذجًا أصيلًا للتعايش بين أفراد المجتمع الواحد، ويقضي على الصورة المغلوطة التي تبثُّها بعض وسائل الإعلام الغربية لكراهية المسلمين.

حرائق الغابات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أستراليا

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