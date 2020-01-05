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برلماني يطالب بتنفيذ قرارات البرلمان الليبي لمواجهة العدوان التركي

04:11 م الأحد 05 يناير 2020
برلماني يطالب بتنفيذ قرارات البرلمان الليبي لمواجهة العدوان التركي

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجلسة الطارئة لمجلس النواب الليبى بـ"التاريخية"، والتي أكد فيها رفضه الكامل للتدخل العسكري التركي السافر في الشأن الليبي، مشيدًا بالقرارات التي اتخذها البرلمان للحفاظ على وحدة الشعب الليبى، والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.

وأكد "أباظة"، في بيان اليوم الأحد ضرورة العمل على تنفيذ قرارات البرلمان الليبى وفي مقدمتها إلغاء أتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة فايز السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبي وبالتالي فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستوري، وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسي أو حكومة السراج مع إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من السراج وحكومته، بسبب موافقتهم على استقدام الإحتلال الأجنبي إلى البلاد.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، تأييده المطلق لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أنه لا يخشى على مصر لأن المصريين جميعًا يكونون على قلب رجل واحد، إذا استشعروا أي مخاطر تتعرض لها الدولة المصرية، وكلنا على استعداد تام للاستشهاد والدفاع عن مصر وسلامتها ووحدة وسلامة أراضيها.

مجلس النواب أحمد فؤاد أباظة لجنة الشئون العربية القوات التركية أحداث ليبيا

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