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منهم دروجبا وميدو.. نجوم كرة القدم في استضافة جامعة القاهرة غدًا

12:28 م الأحد 05 يناير 2020
منهم دروجبا وميدو.. نجوم كرة القدم في استضافة جامعة القاهرة غدًا

نجوم كرة القدم في استضافة جامعة القاهرة

كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة القاهرة، عن تنظم، لقاء طلابي مفتوح مع مشاهير كرة القدم في العالم، غدًا الإثنين 6 يناير الساعة 9 صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وقالت الجامعة في بيان، اليوم الأحد: من المقرر أن يشارك في اللقاء الطلابي مجموعة من نجوم كرة القدم في مقدمتهم يورى ديوركاييف وديدى دروجبا وأحمد حسام ميدو وغيرهم.

وتابعت الجامعة، يأتي اللقاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومسؤولي الفيفا والكاف.

نجوم كرة القدم جامعة القاهرة دروجبا ميدو

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