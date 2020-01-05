شديد البرودة وأمطار ورياح.. بيان من الأرصاد عن طقس الأحد 5 يناير

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من الأحد، تشهد البلاد، حالة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشمل السواحل الشمالية والقاهرة والوجة البحري وحتى شمال الصعيد.

وأضاف شاهين لمصراي، تتمثل الظواهر الجوية المصاحبة لفترة عدم الاستقرار في استمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بمعدل 3 - 4 درجات، بالإضافة إلى نشاط حالة الرياح خلال الأيام المقبلة.

وتابع: الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وشمال الدلتا، بينما تكون من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، كما يتكون الصقيع ليلا على بعض المناطق من وسط سيناء وشمال الثعيد، لافتًا إلى أن حالة عدم الاستقرار تمتد حتى الخميس المقبل.

وعن درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء، قال مدير مركز التحاليل، تصل على القاهرة 17 - 9 درجات، والسواحل الشمالية 15 - 12 درجة، وشمال سيناء 17 - 6 درجات، وجنوب الصعيد 18 - درجات.

ونصح "شاهين" المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم خاصة في أثناء فترات التواجد خارج المنزل، كما ناشد سائقي المركبات القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار وأثناء انخفاض الرؤية خلال تكوّن الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.