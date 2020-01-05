الحجر الزراعى يعلن فتح باب الانتداب للمهندسين الزراعيين المعينين (تعرف على الشروط)
كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلى فى الإدارة المركزية لشئون الحجر الزراعي، عن فتح باب الانتداب للمهندسين الزراعيين المعينين.
وجاءت الشروط كالتالى:
- أن يكون المتقدم من خريجي كليات الزراعة قسم حشرات أو أمراض نبات.
- إلا يزيد سنه عن 38 عامًا، حيث تكون الأولوية للأصغر سنًا.
- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى.
-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
تقدم الطلبات باليد إلي المكتب الفني بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بالعنوان التالي: 66 شارع باخوم- مدخل الصوب الزراعية، موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.
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