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الحجر الزراعى يعلن فتح باب الانتداب للمهندسين الزراعيين المعينين (تعرف على الشروط)

11:26 ص الأحد 05 يناير 2020
الحجر الزراعى يعلن فتح باب الانتداب للمهندسين الزراعيين المعينين (تعرف على الشروط)

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلى فى الإدارة المركزية لشئون الحجر الزراعي، عن فتح باب الانتداب للمهندسين الزراعيين المعينين.

وجاءت الشروط كالتالى:

- أن يكون المتقدم من خريجي كليات الزراعة قسم حشرات أو أمراض نبات.

- إلا يزيد سنه عن 38 عامًا، حيث تكون الأولوية للأصغر سنًا.

- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى.

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

تقدم الطلبات باليد إلي المكتب الفني بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بالعنوان التالي: 66 شارع باخوم- مدخل الصوب الزراعية، موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.

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