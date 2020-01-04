​"السياحة" و"الطيران": دراسة تشغيل خطي طيران لربط الأقصر بشرم الشيخ والغردقة

كتب- محمد عبيد:

قررت وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، تقديم نوع جديد من البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية، بالإضافة إلى ربط وادي النيل بالبحر الأحمر، عن طريق دراسة تشغيل خطي طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ، ومن الأقصر إلى الغردقة، لتنشيط السياحة الداخلية، والتسهيل على السائحين للاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية.

جاء ذلك علي هامش اللقاء الذي عقد في شرم الشيخ، اليوم السبت، بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ونائبهما واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع 150 من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص، ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات المصرية، لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التي تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع، دراسة إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن، لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية، والتي تعد مقصدًا سياحيًا مهمًا للسائح الإنجليزي، بعد قرار استئناف الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ.