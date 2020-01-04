موجة قوية.. الأرصاد تعلن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار الاثنين المقبل
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- إسلام فاروق:
قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة طقس قوية يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الخميس.
وأضاف عطا لمصراوي اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يصاحب موجة الطقس القوية انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وتابع: يوجد فرص لسقوط أمطار تكون من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية والدلتا وتمدت لمناطق من الوجة البحري والقاهرة.
وأكد أن سبب تعرض البلاد لهذه الموجة يرجع لوجود منخفض جوي على السواحل الشمالية يمتد حتى الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
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