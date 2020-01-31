"رفع أسعار كروت الشحن وقروض من التموين".. الحكومة ترد على 13 شائعة أثارت جدلًا

كتب - أحمد جمعة:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد إغلاق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من فيروس "كورونا"، ورفع أسعار كروت شحن المحمول، وتقديم وزارة التموين قروضاً مالية بضمان البطاقات التموينية.​

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 13 شائعة هذا الأسبوع:

رفع أسعار كروت شحن

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن، مُشيرةً إلى أن أسعار كروت الشحن كما هي دون أي تغيير، أو خفض للقيمة الفعلية للرصيد.

وأضافت الوزارة أن أسعار كروت الشحن تستقر في الأسواق منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث يحصل العميل على 70% من قيمة كارت الشحن.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن رفع أسعار كروت شحن (بيان رسمي)

قروض مالية بضمان بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين أنه لا صحة لتقديم الوزارة قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية، مُوضحةً أن البطاقات التموينية مخصصة فقط لصرف المقررات التموينية لمستحقيها، ولا يجوز استخدامها كضامن لسداد أي مستحقات مالية أو لأي أغراض أخرى.

وأوضحت أنه تم زيادة وتكثيف المعروض من تلك المنتجات والسلع في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

لمزيد من التفاصيل: رسمياً.. الحكومة ترد على أنباء تقديم قروض مالية بضمان بطاقة التموين

فتح باب تظلمات التموين مجددًا

شددت وزارة التموين على عدم صحة لفتح باب التظلمات مجدداً أمام المستبعدين من الدعم التمويني خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أنه قد تم فتح باب التظلمات من قبل لأكثر من 165 يوماً.

ولفتت الوزارة إلى الانتهاء من فحص كافة التظلمات المقدمة، وإعادة جميع المواطنين الذين ثبتت أحقيتهم في منظومة الدعم التمويني بدايةً من يناير الجاري.

لمزيد من التفاصيل: هل تفتح التموين التظلمات مجددًا أمام المستبعدين من الدعم؟

إغلاق المطاعم الصينية بسبب "كورونا"

قالت وزارة الصحة إنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن إغلاق المطاعم الصينية للوقاية من "كورونا"

غياب الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

أكدت وزارة الصحة عدم صحة غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس "كورونا" داخل المطارات المصرية، وأن الحكومة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات على أعلى المستويات.

ونفت الوزارة ما تردد عن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس "كورونا" داخل المطارات المصرية، مُوضحةً أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع تسرب فيروس "كورونا" إلى البلاد عبر القادمين من الخارج، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي إجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي لمنع تسلل "كورونا"

إصابة المصريين بكورونا

أكدت وزارة الخارجية، أنه لا صحة لاكتشاف أية حالات مصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية بالصين.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في "بكين" تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية بالصين في مدينة "ووهان" ومقاطعة "خوبي" - بشكل مستمر- من خلال التواصل المباشر معهم سواء تليفونيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة الصينية بفرض الحجر الطبي على هذه المناطق بالكامل ووقف جميع وسائل النقل منها وإليها.

لمزيد من التفاصيل: بيان حكومي بشأن حالة المصريين في الصين: لم يُصب أحدهم بكورونا

تأثر الخضروات بفيروس كورونا

نفى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ما تردد عن تأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، مؤكدا أن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.

وأوضح الاتحاد أن أسعار الخضروات شهدت استقرارًا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة التي أعلنتها شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في ظل زيادة الإنتاج المحلي من بعض السلع والأصناف المختلفة، بفضل السياسات التي اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لتأثر الخضروات والفاكهة في مصر بفيروس كورونا

انتشار وباء "الالتهاب السحائي"

أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لانتشار وباء "الالتهاب السحائي" بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أنه لم يتم رصد أية حالات مصابة بالالتهاب السحائي في أي محافظة، وأن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية.

وأشارت وزارة الصحة إلى تطبيق نظام تَرصُّد للأمراض المعدية والوبائية، وتوفير جميع التطعيمات ضد أي أمراض وبائية محتملة.

لمزيد من التفاصيل: الصحة تنفي انتشار وباء "الالتهاب السحائي" بالمحافظات

بيع أراضي السكة الحديد

قالت وزارة النقل إنه لا صحة لبيع أي من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وأن ممتلكات الهيئة ستظل مملوكة بالكامل للدولة.

وأوضحت الوزارة أن هناك خطة لاستغلال تلك الأراضي واستثمار بعض الأراضي غير المطلوبة للتشغيل في الوقت الحالي بنظام حق الانتفاع مع استمرار ملكيتها لهيئة السكك الحديدية بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، لزيادة إيرادات وعوائد الهيئة لاستكمال أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء بيع أراضي السكة الحديد

بيع الدواجن النافقة للمطاعم

أكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لبيع دواجن نافقة بالمطاعم والفنادق المصرية، مُوضحةً أن جميع الدواجن المتداولة بالسوق المحلي آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشددت الوزارة على أن جميع التوريدات الغذائية للقطاع السياحي يتم فحصها وتحليل عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك إجراء عمليات رقابة ومتابعة دورية على كافة المحال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لبيع الدواجن النافقة للمطاعم والفنادق

التنازل عن تردد الفضائية المصرية

قالت الهيئة الوطنية للإعلام إنه لا صحة للتنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج أو أي جهة أخرى.

وأوضحت الهيئة أن القناة الفضائية المصرية ستظل مملوكة للدولة، وأنه جار تنفيذ خطة لتطوير القناة الفضائية المصرية، وذلك بهدف زيادة قدرتها التنافسية مع باقي القنوات، وتقديم محتوى إعلامي متميز للمشاهدين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي التنازل عن تردد الفضائية المصرية لإحدى الشركات

إجراء امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

قالت وزارة التعليم إنه لا صحة لإجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي 2019/ 2020، بنظام "الأسئلة المتحررة" هذا العام، مُوضحةً أنه سيتم إجراء الامتحانات للصف الثالث الثانوي هذا العام بنظام "البوكليت" مثل الأعوام السابقة وطبقاً للمواصفات الفنية المعتادة في إعداد أسئلة الامتحانات.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة إجراء امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

إجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي

أكدت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية.

وأوضحت أن السائح لديه حرية الاختيار بين مختلف الشركات السياحية، وكذلك اختيار العروض والبرامج المتوفرة بكل شركة بما تشمله تلك البرامج من وسائل التنقل بين مختلف المقاصد السياحية داخل مصر، سواء البري أو الجوي أو البحري.