"عمال مصر" يستنكر تهديدات تركيا وتدخلها السافر في الشأن الليبي

القاهرة- (أ ش أ):

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التهديدات التركية التي تستهدف شعوب المنطقة عن طريق التدخل العسكري لفرض النفوذ والتدخل السافر في شئون سيادة الدول العربية والدول المجاورة باستخدام سلاح التهديدات العسكرية وخاصة التدخل السافر في الشأن الليبي.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر -في بيان مساء اليوم الجمعة- تأييده باعتباره ممثلا لعمال مصر للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظا على أمن واستقرار مصر.

وطالب الاتحاد العام جميع العمال العرب ومنظماتهم النقابية باحترام كافة المواثيق والأعراف التى أقرها الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب بالوقوف صفا واحدا فى وجه التهديدات التركية التى أصبحت تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية فى ليبيا وسوريا والسودان، مما يعيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع دول المنطقة بما فيها دول البحر المتوسط.