نبيل فاروق: النقاد يعاملونني كأني "شعبان عبدالرحيم الرواية"

كتب - محمد عاطف:

تصوير محمود بكار

انتقد الكاتب نبيل فاروق، دور اتحاد كتاب مصر، قائلًا إنه "لا يمثل أهمية له بالنسبة للكاتب، لأنه ليس له دور حقيقي يمكن أن يقوم به".

خلال اللقاء الفكري الذي عقد مساء الأربعاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال فاروق إنه "لولا العند لما أصررت على أن أحصل على العضوية، بعد أن تقدمت بطلب للعضوية وتم رفضه".

وأضاف فاروق: أعشق مجال الخيال العلمي، لدرجة أن النقاد أصبحوا يتهكمون علي بأنني "شعبان عبد الرحيم الرواية"، وأن رواياتي ليس لها أهمية تذكر، مؤكدا أن بعض النقاد ليسوا موضوعيين، معتبرا حصوله على إحدى جوائز الدولة، بمثابة رد اعتباره إليه.