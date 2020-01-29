بالصور.. عبدالعال وسامح عاشور يضعان حجر أساس أكاديمية المحامين بأكتوبر

كتب - أحمد علي:



وضع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حجر الأساس لأكاديمية المحامين في السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، بمشاركة سامح عاشور نقيب المحامين، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وشيوخ وشباب المحامين.



وقال "عبدالعال"، خلال الاحتفال إن المحاماة مهنة نبيلة ومهمة، وتتعلق بحق من الحقوق الأساسية للإنسان وهو حق الدفاع، مؤكداً أن أكاديمية المحاماة من الأفكار التي نادى بها أثناء تعديل قانون المحاماة .

يذكر أن العمل بأكاديمية المحاماة سيبدأ عام 2021 وستكون الدراسة بها شرطًا للقيد بجداول نقابة المحامين، وفقًا لما نصت عليه تعديلات قانون المحاماة.

وكان القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة قد استحدث أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، حيث قضت المادة 230 المضافة بهذا القانون بأن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالية، ووتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية.

ووفقًا للتعديل المشار إليه سوف تبدأ الدراسة بالأكاديمية اعتباراً من يناير 2021، ولن يكون من الجائز القيد بنقابة المحامين إلا بعد اجتياز الدراسة بالأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.