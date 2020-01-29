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وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان

01:42 م الأربعاء 29 يناير 2020
وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، من المسجد الجامع بمدينة أسوان، ويدور موضوعها حول "علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة".

ويحضر خطبة الجمعة، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور محمد عزت، مدير مديرية الأوقاف، وقيادات شعبية وتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الأوقاف، القيادات الدعوية بمحافظة أسوان، قبيل أداء صلاة الجمعة.

وتحتفل أسوان بالعيد القومي للمحافظة في شهر يناير من كل عام.

محمد مختار جمعة المسجد الجامع وزير الأوقاف أسوان

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