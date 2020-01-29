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رئيس المعاهد الأزهرية: نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية خلال أسبوعين

12:44 م الأربعاء 29 يناير 2020
رئيس المعاهد الأزهرية: نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية خلال أسبوعين

الشيخ علي خليل

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية مطلع الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف خليل في تصريحات لمصراوي، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، تسير على خير ما يرام بجميع المراكز، مشيرا إلى أن التصحيح يتم على درجة عالية من الدقة والشفافية، ضمانا لحصول كل طالب على حقه، طبقا لتعليمات فضيلة الإمام الأكبر، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر.

ولفت رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن فترة تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين على الأكثر، ولا توجد أي نية للتسرع في الإعلان عن النتيجة.

وبدأت أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر بالشريف، يوم الأحد المقبل.

علي خليل المعاهد الأزهرية الشهادة الابتدائية الشهادة الإعدادية

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