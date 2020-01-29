طقس 48 ساعة مقبلة.. الأرصاد: أمطار وشبورة والحرارة ـ2 بهذه المناطق

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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الخميس معتدل شمالا على مناطق الوجه البحري حتى القاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، الأربعاء: توجد شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، ولكنها خفيفة وغير مؤثرة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

ولفت إلى أن درجة الحرارة تنخفض إلى 9 درجات مع دخول فترات الليل على شمال البلاد، و7 على محافظات الجنوب، وتتراوح بين درجة ودرجتين بمنطقتي نخل وسانت كاترين، وأن الأرصاد الجوية تشهد حالة من الاستقرار لمدة 72 ساعة.

وأشار إلى أن الطقس مهيأ تماما للخروج للحدائق والمتنزهات، للتمتع بدرجات الحرارة، ناصحا باستمرار ارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والنهار.

وأشار إلى أن البحر الأحمر وخليج السويس مهيئان تماما لكافة أعمال الملاحة البحرية، ويوجد حالة من الاضطراب في البحر المتوسط تؤدي إلى رفع الأمواج بمقدار 2 ونصف متر.