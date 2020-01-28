البرلمان يرفض 7 طلبات رفع حصانة 3 منها عن مرتضى منصور

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، 7 طلبات المقدمة لرفع الحصانة عن 4 نواب بينهم مرتضى منصور رئيس الزمالك، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

وبررت اللجنة التشريعية رفضها طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن عابد لاتخاذ الإجراءات الجنائية في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إداري التجمع الخامس، بوجود شبهة "كيدية ونزاعات سابقة سياسية".

وجاء في مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، يتهم النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالقذف والسب من خلال فيديو مسجل مع قناة جريدة الفجر تم بثه على مواقع اليوتيوب.

كما رفض المجلس أيضا خلال الجلسة العامة، الطلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب نبيل بولس شنودة فى القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى، بتهمة إنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة. وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية.

وكذلك رفض المجلس، طلب رفع الحصانة عن النائب مديح عمار، بشأن قضية حادث سير، وطلب رفع الحصانة عن النائب أحمد بدران، للاتخاذ الإجراءات الجنائية في اتهامه بتعيين ٢٤ موظفا بالمخالفة للقانون عندما كان يتولى رئاسة مجلس مدينة التل الكبير، وهو ما رأت اللجنة التشريعية، توافر شبهة الكيدية به.

وأيضا رفض المجلس، ثلاث طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، بسبب شبهة الكيدية، منها الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية فى القضية رقم 2999 لسنة 2019 إدارى العجوزة بشأن اتهام مرتضى بقذف وسب المجنى عليهما ملكة محمود حمدي، ومايسة محمود حمدي.

وجاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن ملكة ومايسة حمدي أقرتا فى التحقيقات بأن مشادة كلامية وقعت بينهما وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادى الزمالك النهري، وأنهما تعرضتا لسباب وشتائم، فيما تضمنت المذكرة أن محمود خالد، محامي مرتضى منصور قال في التحقيقات إن الشاكيتين تعديتا على مرتضى بعبارات نابية، وأيدت نفس الرأي في التعدي على مرتضى عاملة بالنادي.

طلب رفع الحصانة الثاني عن النائب مرتضى منصور، كان بخصوص اتهامه بقذف وسب المجنى عليه أحمد سليمان، أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الإنترنت.

كما رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عن مرتضى المقدم من النائب العام بشأن اتهامه فى القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019/1، بقذف وسب مجلس إدارة النادي الأهلي.