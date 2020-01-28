منع الإجازات.. الصحة ترفع درجة الاستعداد لمنع دخول فيروس كورونا إلى مصر- مستند

كتب- أحمد جمعة:

خاطبت وزارة الصحة والسكان، مدير مديرية الشئون الصحية بجميع المحافظات، برفع درجة الاستعداد والجاهزية في ضوء ظهور فيروس كورونا المستجد مؤخرا في دولة الصين، لمنع دخول المرض إلى البلاد، وإلحاقا للمخاطبات المرسلة في هذا الشأن.

وجاء في الخطاب الصادر اليوم الثلاثاء، بضرورة إعلان درجة الاستعداد القصوى ومنع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائي، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية والتأكيد على سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول على مستوى المحافظات التي يتواجد بها منافذ الدخول (الجوية والبرية والبحرية) ومنع الإجازات للعاملين وزيادة القوة البشرية بأقسام الحجر الصحي.

وشدد الخطاب، بضرورة التأكيد على جميع أطباء مستشفيات الحميات على تعريف الحالة والتشديد على تطبيقه والتأكد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وضرورة التأكيد على توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافية لحاجة العمل، والتأكيد على تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات بكافة مستلزمات التعامل مع الحالات والفريق الطبي المخصص للتعامل مع الحالات (أطباء – تمريض – عمال).

كما أكد الخطاب، ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات ينطبق عليها تعريف الحالة إلى قطاع الطب الوقائي (الغرفة الوقائية بالوزارة والإدارة العامة لمستشفيات الحميات، والإدارة العامة للوبائيات والترصد.