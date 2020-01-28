​رئيس البرلمان يحيل 3 مشروعات قوانين جديدة للجان النوعية

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 3 من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال رئيس مجلس النواب، فى مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مشروع قانون مقدما من الحكومة لتعديل قانون 87 لسنة 2015 بشأن "إصدار قانون الكهرباء إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.

كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتى الإسكان والمرافق والزراعة والري والمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وأحال مشروع قانون قدمه النائب حمدى السيسي وعشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتى الإسكان والمرافق العامة والشئون الدستورية والتشريعية.