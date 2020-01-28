أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

​رئيس البرلمان يحيل 3 مشروعات قوانين جديدة للجان النوعية

02:30 م الثلاثاء 28 يناير 2020
​رئيس البرلمان يحيل 3 مشروعات قوانين جديدة للجان النوعية

عبد العال رئيس مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 3 من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال رئيس مجلس النواب، فى مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مشروع قانون مقدما من الحكومة لتعديل قانون 87 لسنة 2015 بشأن "إصدار قانون الكهرباء إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.

كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتى الإسكان والمرافق والزراعة والري والمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وأحال مشروع قانون قدمه النائب حمدى السيسي وعشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتى الإسكان والمرافق العامة والشئون الدستورية والتشريعية.

علي عبد العال الجان النوعية مجلس النواب قانون الكهرباء

الخبر التالى:

التنمية المحلية: يحق لنواب المحافظين العودة لوظائفهم السابقة عقب انتهاء عملهم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"صحة الإسكندرية" توضح حقيقة إصابة رضيع بفيروس كورونا