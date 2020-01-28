وزيرة الهجرة: "ربنا يسلّم على الطلبة المصريين في الصين" (فيديو)

كتب- أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن سفارة مصر في الصين تبذل جهدًا كبيرًا مع المصريين هناك بسبب فيروس كورونا، نافية في الوقت ذاته إصابة أي مصري هناك بالفيروس حتى الآن.

وأضافت نبيلة مكرم خلال لقائها في برنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامي محمد الباز، على فضائية "المحور" أن هناك طلبة مصريين في الصين، قائلة: طربنا يسلم ومحدش يصاب بالمرض".

ولفتت إلى أنه حتى الآن لم تتخذ أي دولة أجنبية قرارًا بإجلاء رعاياها من الصين بسبب الفيروس، ولكن لو حدث ما يستلزم قرار بإجراء الجالية المصرية من الصين سيتم اتخاذ القرار.