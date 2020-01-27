لماذا نشعر ببرودة أعلى داخل المنازل في الشتاء وحرارة في الصيف؟ الأرصاد توضح

رانيا فريد شوقي: "والدي عمره ما تضايق إنه مخلفش ولد.. وياريته كان

كتب- محمد نصار:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب شعور المصريين ببرودة أعلى داخل منازلهم مقارنة بنسب البرودة في الشوارع.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن هذا الأمر يرجع إلى أن الطوب الأحمر المستخدم في المنازل من خصائصه اكتساب وفقد الحرارة والبرودة ببطء ما يعطي شعورًا بالبرودة بشكل أعلى مقارنة بالشوارع.

وأشار إلى أنه يتم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحديد اتجاهات الرياح قبل البدء في تنفيذ المشروعات الجديدة.

وتتعرض مصر في الوقت الحالي لموجة برد شديدة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، إلى جانب وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأشار مدير مركز التحاليل، إلى وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، مع اضطراب نسبي في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.

وأوضح محمود شاهين، أن كلاً من سانت كاترين ونِخِل تُعدان أبرد منطقتين، يليهما شمال الصعيد من بداية أكتوبر والفيوم وبني سويف للطبيعة القارية لتلك المناطق.