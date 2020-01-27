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مجلس النواب يحيل للحكومة تقارير لجنة الشكاوى بشأن 51 اقتراحا برغبة

03:29 م الإثنين 27 يناير 2020
مجلس النواب يحيل للحكومة تقارير لجنة الشكاوى بشأن 51 اقتراحا برغبة

مجلس النواب

القاهرة- أ ش أ:

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إلى الحكومة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 51 اقتراحا برغبة مقدما من النواب بشأن عدد من المشكلات في دوائرهم لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمنت الاقتراحات تقدم النائب حمادة غلاب باقتراح برغبة، بشأن ضم قرية الزعفرانة التابعة لمحافظة البحر الأحمر إلى المناطق الجديدة أو المنطقة الاقتصادية لتنمية محور خليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، كما تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الفصل الواحد بقرية الرخاء (5) مجلس قروي العزيمة – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

من جانبه، تقدم النائب همام العادلي باقتراح برغبة، بشأن سرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى بعض قرى مجلس قروي بناويط – مركز المراغة – محافظة سوهاج، كما تقدم النائب محمد حمدي دسوقي، باقتراح برغبة بشأن استكمال الاعتماد المالي الخاص بإنشاء نادي غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

كما تقدم النائب جمال كوش باقتراح برغبة، بشأن إنشاء مصنع بقرية "ميت الحوفيين" مركز بنها – محافظة القليوبية، وتقدم النائب حمدى عبد الوهاب باقتراح، بشأن إنشاء منطقة صناعية على مساحة الأرض التي تبلغ مساحتها مليونا و800 ألف متر غرب المنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو – محافظة القاهرة، بالإضافة إلى اقتراح من جانب النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمركز البرلس – محافظة كفر الشيخ.​

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مجلس النواب علي عبد العال لجنة الشكاوى

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