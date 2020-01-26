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رفع أعمال الجلسة العامة.. والبرلمان يستكمل مناقشة التمويل الاستهلاكي غدًا

06:01 م الأحد 26 يناير 2020
رفع أعمال الجلسة العامة.. والبرلمان يستكمل مناقشة التمويل الاستهلاكي غدًا

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، عقب إغلاق باب المناقشة في مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، على أن يتم استكمال المناقشة في جلسة الغد.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، غدًا الاثنين، في تمام الواحدة ظهرًا، لاستكمال المدرج على جدول أعمال المجلس.

وقال النائب محمد زكريا، عضو مجلس النواب، إنه يوافق على مشروع القانون، مع تأكيد ضرورة مواجهة كل الظواهر الاجتماعية التي خلقت جراء العمل بالقسط، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات التي تعمل بهذا القطاع، مؤكدًا أن ظاهرة الغارمات لابد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال.

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علي عبدالعال مجلس النواب مشروع قانون التمويل الاستهلاكي محمد زكريا

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