حدث ليلا| مصر تتأهب لمواجهة فيروس كورونا

كتب- محمد قاسم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تعرّف على الدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا

في ديسمبر ظهر في الصين فيروس جديد يشبه فيروس سارس وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي. وسرعان ما انتشر فيروس كورونا في دول عدة انطلاقا من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس. ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، الدول التي أعلنت رسميا تسجيل إصابات في على أراضيها، للتفاصيل اضغط هنا..

بومبيو متهم بسب وتوبيخ مذيعة بمحطة إذاعية عامة

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضجره من وسائل الإعلام بعد إجراء مقابلة تتسم بالتوتر مع محطة إذاعة عامة واتهامه بتخويف المذيعة التي ضغطت عليه على الهواء فيما يتعلق بأوكرانيا، للتفاصيل اضغط هنا..

الكويت:عفو أميرى عن 830 مواطنا ومقيما مسجونا بمناسبة الأعياد الوطنية

كشف رئيس لجنة العفو الأميري المحامي العام المستشار محمد الدعيج عن الانتهاء من كشوف المشمولين بالعفو الأميري لهذا العام، حيث يجري عرض الكشوف على الديوان الأميري للمراجعة، متوقعا صدور العفو الأميري عن المسجونين خلال الأعياد الوطنية، للتفاصيل اضغط هنا..

شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من المتظاهرين الذين تجمعوا في منطقة مونج كوك التجارية المزدحمة مساء السبت في موقع احتجاج حدث في عام 2016، للتفاصيل اضغط هنا..

هل تسببت سياسة الصين التوسعية في تحويل "كورونا" إلى وباء عالمي؟

قد لا يكون الرئيس الصيني شي جين بينج، مسؤولًا بشكل مباشر عن تفشي فيروس كورونا الجديد، إلا أن برنامجه السياسي كان سببًا في انتشار ذلك الوباء في العالم، وذلك وَفقًا لـ"فوريس بوليسي"، للتفاصيل اضغط هنا..

الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 56 شخصا

أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 56 شخصا على الأقل بالإضافة إلى اصابة 1975 شخصا بالمرض، وذلك مع استمرار انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي، وفقا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين، للتفاصيل اضغط هنا..

أستراليا تعلن عن إصدار ميدالية جديدة لتكريم خدمة إطفاء الحرائق

أعلنت الحكومة الأسترالية عن إصدار ميدالية جديدة تمنح لعمال الطوارئ وغيرهم للاعتراف بخدماتهم وتضحياتهم خلال حرائق الغابات المأساوية في البلاد، للتفاصيل اضغط هنا..

مقتل 4 أشخاص واصابة 30 في انقلاب حافلة شرقي الجزائر

قُتل 4 أشخاص وأصيب 30 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة لنقل الركاب ليلة السبت ببلدة عين الحجل في ولاية المسيلة التي تقع على بعد 150 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية، للتفاصيل اضغط هنا..

كندا تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في تورونتو

أعلنت السلطات الكندية، مساء السبت، عن أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا الجديد" في مدينة تورونتو، كبرى مدن مقاطعة أونتاريو الرئيسية، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الصحة اللبناني: لا توجد إصابات بفيروس كورونا داخل لبنان

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أنه لم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الأراضي اللبنانية، كما أن الدولة اللبنانية لم تتلق ما يفيد بإصابة أي لبناني داخل الصين بالفيروس، للتفاصيل اضغط هنا..

صنداي تايمز: الأمير تشارلز يريد أن يزور إيران

قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز إنه يرغب في القيام بزيارة رسمية إلى إيران، للتفاصيل اضغط هنا..

"مقطع وشفاف".. جامعة الزقازيق: منع الزي المخالف تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن قرار المجلس الأعلي للجامعات بمنع الطلاب من دخول الحرم الجامعي بملابس غير لائقة، جرى تطبيقه منذ صدوره في اليوم الأخيرة من العام الماضي، مؤكدًا على أن القرار واضح بمنع ارتداء ملابس غير لائقة لطلبة وطالبات الجامعة، للتفاصيل اضغط هنا..

"الشعب المصري قطع لسان المقاول".. موسى معلقًا على اعتزال محمد علي السياسة

عقب الإعلامي أحمد موسى، على قرار اعتزال الهارب محمد علي السياسة وغلقه صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتوجه إلى العمل في مجالَي الفن والبزنس، للتفاصيل اضغط هنا..

"كيف نفرّق بين أعراض الإصابة بالإنفلونزا والكورونا؟".. متحدث "الصحة" يُجيب

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أعراض فيروس "كورونا" تشبه إلى حد قريب أعراض الإنفلونزا الموسمية؛ لكن الاشتباه في أية حالة مصابة بالفيروس في مصر له شروط، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الصداقة "المصرية - الصينية": اجتماع لبحث أزمة فيروس "كورونا" الغامض

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجموعة الصداقة المصرية الصينية، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لها لبحث أزمة فيروس كورونا، بحضور المعنيين بالأمر، للتفاصيل اضغط هنا..

"ميناء القاهرة الجوي": مطارات مصر لم تسجل أية حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا

قال المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إن كل المطارات المصرية لديها استعداد تام وإجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، للتفاصيل اضغط هنا..

رسالة طمأنة للمواطنين.. وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة (صور)

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، مساء السبت، الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص بالصين وبعض الدول الأخرى، للتفاصيل اضغط هنا..