الانتماء لأسرة مناضل سلاح ذو حدين.. حفيدة مانديلا تحكي معاناة عائلته

كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار:

استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة تعريفية للكاتبة نادليكا مانديلا، حفيدة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، من تقديم الدكتور أيمن أبو بكر.

وقالت نادليكا، إن الحياة في بيت مناضل سياسي لم تكن أبدًا حياة سهلة، مضيفة: "من يقل غير ذلك فهو كاذب"، مؤكدة أن نعت مانديلا بالإرهاب، جعل أسرته تعاني واضطرهم لمغادرة البلاد، خوفًا من بطش الناس.

وتابعت: "أن يكون الإنسان حفيدًا لنيلسون مانديلا، فهو سلاح ذو حدين، حيث أنني أحضر هنا في مصر، لأنني حفيدة مانديلا وليس لشخصي، غير أننا في الوقت ذاته، عانينا ولم نعش مع جدنا، إلا عقب خروجه من السجن وكان عمري وقتها 25 سنة".

وأضافت أن جدها هو من ساعدها على الوصول إلى ما هي عليه الآن، مضيفة: "انتمائي لجماعة دينية متشددة، جعلت حياتي صارمة، وكانت لا أخرج من البيت إلا للمدرسة أو العكس".

وأوضحت أنها قابلت جدها أول مرة، عندما كان عمرها 13 سنة، وكان في السجن آئنذاك، ولم تستطع مصافحته أو تقبيله لأنه كان يحول بينهما سياج زجاجي، ولم تكن متأهلة لمقابلة جدها.

ونادليكا مانديلا من مواليد 1965، وعايشت فترة الفصل العنصري بين البيض والسود في جنوب أفريقيا، ثم عاشت مع جدتها الزوجة الأولى لنيلسون مانديلا، بعد وفاة والدها، وزواج والدتها من آخر.