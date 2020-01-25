​​​إلغاء الراحة وزيادة منافذ بيع التذاكر.. حديقة الحيوان تستعد لإجازة نصف السنة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة العامة لحدائق الحيوان، رفع حالة الطوارئ والاستعداد، استقبالاً لإجازة منتصف العام، ضمن حزمة إجراءات دورية تتبعها كافة الحدائق الموزعة على أنحاء الجمهورية، في هذا الوقت من كل عام.

وقال اللواء محمد رجائي، رئيس حديقة الحيوان بالجيزة، إن إدارة الحديقة قررت إلغاء يوم الإجازة من كل أسبوع واعتباره يوم عمل عادي، والذي كان محددًا له يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مشيرًا إلى زيادة عدد منافذ بيع التذاكر للحد من الازدحام، ورفع حالة الطوارئ للتعامل مع أية مخالفات.

وأضاف رجائي لـ"مصراوي"، أنه تقرر فتح أبواب حديقة حيوان الجيزة، من الساعة السابعة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً، لافتًا إلى تجديد اللوحات التعريفية ببيوت الحيوانات، وأماكن تواجدها في الطبيعة، وطرق التغذية وفترات التزاوج.

وتابع: "الحديقة نسقت مع مديريات الأمن والصحة بالمحافظات، والإسعاف والمطافئ، لمواجهة أي طوارئ أو أزمات والتعامل معها بسرعة".

ولفت رئيس الحديقة إلى الدفع بمزيد من أفراد الأمن الداخلي وعمال النظافة، للحد من تجاوزت بعض الزوار المحتملة وضمن تقديم خدمة متميزة للمواطن.​