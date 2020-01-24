"استراتيجيات الأمن المصري عند جمال حمدان".. ندوة بمعرض الكتاب 2020 (صور)

كتب- محمد عاطف:

أكدت ندوة " القضايا الإقليمية .. استراتيجيات الأمن المصري في فكر الدكتور جمال حمدان"، التي عقدت اليوم الجمعة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن البعد الأفريقي أولوية للسياسية الخارجية المصرية على مر العصور.

وقال الدكتور صبحي رمضان ، إن أبرز القضايا الإقليمية واستراتيجيات الأمن القومي في فكر جمال حمدان ترتكز علي البعد

الأفريقي وتأكيده حيوية هذا المنبع المهم لنشأة واستمرارية مصر.

وأضاف أن حمدان شدد في أغلب أعماله على أهمية مكانة أفريقيا في السياسة المصرية، موضحًا أهمية البعد الأفريقي للاستراتيجية المصرية في فكر جمال حمدان حيث يرجع ذلك إلى 3 أسباب هي المصلحة الاقتصادية والأمن القومي المصري ومواجهة التسلل الإسرائيلي.

بدورها، قالت الدكتورة سحر حسن أن عبقرية جمال حمدان تمثلت في نظرته الاستشرافيةً لمعرفة الأزمات التي قد تواجه مصر في كتابه "مذكرات في الجغرافيا السياسية".

وألمحت إلى أن حمدان أشار في كتابه إلى الخطر الذي يمثله المحور التركي والإيراني على قضية العروبة، كما استشرف أهمية منابع النيل في أثيوبيا لمصر.

في السياق ذاته، أكد اللواء حمدي لبيب أهمية التفكير في إفريقيا بوصفها الامتداد المادي للتكوين المصري في مقابل البعد الآسيوي بوصفه الامتداد الروحي والديني.

وأشار لبيب إلى مقولة حمدان "مصر ليست أفريقية بقدر ما أصبحت إفريقيا مصرية"، لافتًا إلى ضرورة طرد النفوذ الإسرائيلي من أفريقيا لما يهدده للأمن القومي للبلاد.

وأكد أن منحى مصر السلمي في حل النزعات الأفريقية يعبر عن سياساتها في التعاطي مع ملفاتها المحورية.

وشهد المعرض في يومه الثاني للجمهور توافد عدد كبير من الشباب والأسر المصرية على فى دورته الـ51 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، والذى يستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا - ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرف.​