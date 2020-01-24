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حدث في 8 ساعات| مبارك يجري عملية جراحية.. وتفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

05:53 م الجمعة 24 يناير 2020
حدث في 8 ساعات| مبارك يجري عملية جراحية.. وتفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تهنئة القوات المسلحة لوزارة الداخلية بعيد الشرطة والإعلان عن إجراء الرئيس الأسبق حسني مبارك، لعملية جراحية، بالإضافة إلى كشف الأرصاد حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.

ويستعرض (مصراوي)، أبرز تلك الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية:

سكن مصر التعليم العالي حسني مبارك الطقس القومي للمرأة وزارة البيئة

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