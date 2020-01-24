"انخفاض منسوب المياه وتطبيق التراكمية".. الحكومة ترد على 14 شائعة مثيرة للجدل

بالصور.. إقبال كبير على معرض الكتاب في يومه الثاني

كتب-أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي، انخفاض شديد في منسوب مياه النيل مما يهدّد الزراعة المصرية، وتطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 14 شائعة هذا الأسبوع:

وقف بعض شركات التطوير العقاري

نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ما تردد عن عدم التزام أي شركة من شركات التطوير العقاري بالمواصفات القياسية خلال تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على متابعتها المستمرة لكافة الشركات العقارية الحاصلة على أراضٍ داخل المشروع، هذا بجانب التزام كافة شركات التطوير العقاري ببنود التعاقد من اشتراطات ومواصفات التنفيذ.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي وقف بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية

إصدار تأشيرات خارج بوابة العمرة

نفت وزارة السياحة والآثار، ما تردد عن تخصيص حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة، مُوضحةً أن التعامل في إصدار تأشيرات العمرة يكون من خلال العقود المبرمة مع الشركات السعودية لتنظيم رحلات العمرة والمعتمدة من الوزارة.

وشددت على أن إصدار أي تأشيرات خارج نطاق البوابة يعتبر مخالفة من الشركة تستوجب توقيع الجزاء المقرر قانوناً.

لمزيد من التفاصيل: السياحة: إصدار تأشيرات خارج بوابة العمرة مخالفة تستوجب الجزاء

إجبار الأهالي على الإبقاء بمنازلهم الآيلة للسقوط

قالت محافظة الإسكندرية، إنه لا صحة لما تردد عن إجبار الأهالي بالمحافظة على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق من قبل "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، لمتابعة العقارات الخطرة والمباني الصادر لها قرارات إزالة وتمثل خطورة عالية، على أن يتم تعويض المتضررين إما بتوفير سكن بديل أو صرف مقابل مادي، في إطار سعي الدولة لإخلاء العقارات الخطرة حفاظاً على حياة وممتلكات المواطنين.

للمزيد من التفاصيل:"الإسكندرية" تنفي إجبار الأهالي على إقرارات لإبقائهم بمنازلهم الآيلة للسقوط

حرمان 1500 قرية من الرعاية الصحية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لما تردد بشأن حرمان أي قرية من القرى المصرية من الرعاية الصحية، مُشددةً على توافر جميع الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بشكل مستمر بكافة الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والقوافل الطبية بهدف توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية لاسيما المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً.

للمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لحرمان 1500 قرية من الرعاية الصحية

استيراد الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه لا صحة لاستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بهدف سد العجز من الاستهلاك المحلي.

وأوضحت أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018، بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام.

وأضافت الوزارة، أن القطاع الخاص المصري توصل لاتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية ويتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

للمزيد من التفاصيل: "حققنا الاكتفاء الذاتي".. الحكومة توضح سبب استيراد الغاز الطبيعي

ارتفاع أسعار كتب معرض الكتاب

نفت وزارة الثقافة، صحة ما تردد حول زيادة أسعار الكتب بمعرض الكتاب هذا العام 2020، مُوضحةً أن معظم دور النشر المشاركة بالمعرض خفضت أسعار الكتب والاكتفاء بتحقيق هامش ربح قليل، هذا إلى جانب طرح بعض الكتب بالمعرض بأسعار رمزية، في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة والمعرفة والتشجيع على القراءة.

للمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لارتفاع أسعار الكتب بالمعرض بنسبة 40%

أزمة وقود في العريش

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تردد من أنباء حول وجود أزمة وقود بالعريش، مُوضحةً أن جميع المواد البترولية متوافرة في مختلف أنحاء المحافظة بشكل طبيعي.

وقالت الوزراة، إن محطات الوقود في المحافظة تعمل بكامل طاقتها ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي وجود أزمة وقود في العريش: المحطات تعمل بكامل طاقتها

دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن دمج كتابي مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بكتاب واحد بأي مرحلة من المراحل الدراسية.

وشددت على أهمية تدريس مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية مع احترام خصوصية الأديان والمعتقدات المتعلقة بكل دين.

للمزيد من التفاصيل: "التعليم" تكشف حقيقة دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية

أراضي بالمجان في الوادي الجديد

نفت محافظة الوادي الجديد، الأنباء التي ترددت عن توزيع أي أراضٍ بالمجان بمحافظة الوادي الجديد، مُوضحةً أن الأراضي التي تمنحها المحافظة للمواطنين الوافدين إليها تكون مقابل تقديم تسهيلات في السداد تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات وليست بالمجان، ضمن مشروع "قرى الجذب السكاني"، بهدف تخفيف العبء السكاني عن محافظات الدلتا والصعيد، وزيادة التوسع الزراعي بالمحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

للمزيد من التفاصيل: هل توزع الحكومة أراضي بالمجان في الوادي الجديد؟ المحافظة ترد

انخفاض منسوب النيل

نفت وزارة الموارد المائية والري، حول حدوث انخفاض في منسوب المياه بنهر النيل عن المناسيب الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وقالت إن منسوب المياه بنهر النيل وتغيره على مدار العام أمر طبيعي، ويخضع لبرامج إدارة المياه والتي تأخذ في اعتبارها مجموعة من المحددات أهمها احتياجات القطاعات المختلفة من المياه وكذلك توقعات الأمطار والسيول.

للمزيد من التفاصيل : الحكومة ترد على أنباء انخفاض منسوب النيل وتهديد الزراعة

تهجير أهالي بقنا دون تعويضهم

نفت محافظة قنا، ماتردد حول تهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" قسرياً دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قد تم البدء في صرف التعويضات المتفق عليها مع ممثلي أهالي المدينتين قبل البدء في إجراءات الإزالة لتنفيذ مشروع محور "قوص-نقادة" المروري، والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة.

للمزيد من التفاصيل:الحكومة: لا صحة لتهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" بقنا دون تعويضهم

نقص "الأنسولين" بالمستشفيات

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد حول وجود أي عجز بعقار "الأنسولين" أو أي أدوية حيوية أخرى.

وشددت على توافر الأنسولين وكافة الأدوية الحيوية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر.

للمزيد من التفاصيل : الحكومة تنفي نقص "الأنسولين" بالمستشفيات: يكفي لـ 6 أشهر

تطبيق النظام التراكمي على أولى وثانية ثانوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الجاري 2019/2020.

وأوضحت أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم (191) لعام 2019، فإن الصفين الأول والثاني الثانوي سنوات نقل عادية وليست تراكمية.

للمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن تطبيق النظام التراكمي على أولى وثانية ثانوي

حصص إضافية للشركات من تأشيرات العمرة

أكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لتخصيص أي حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة، مُوضحةً أن التعامل في إصدار تأشيرات العمرة يكون من خلال العقود المبرمة مع الشركات السعودية لتنظيم رحلات العمرة والمعتمدة من الوزارة.

وشددت على أن إصدار أي تأشيرات خارج نطاق البوابة يعتبر مخالفة من الشركة تستوجب توقيع الجزاء المقرر قانوناً.

لمزيد من التفاصيل: السياحة: إصدار تأشيرات خارج بوابة العمرة مخالفة تستوجب الجزاء