​أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأحد

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس أيام (الجمعة - السبت - الأحد).

وقالت الهيئة، في بيان، إن طقس الجمعة مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، يشهد أمطارًا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، بينما سُجل اضطراب في الملاحة البحرية.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة، في ظل وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 18 -11،والوجه البحري 17-11

السواحل الشمالية 16- 13، وشمال الصعيد 19-8، وجنوب الصعيد 20-9، جنوب الصعيد والغردقة 20-13.

طقس السبت

أما طقس السبت، فمائل للبرودة نهارًا، بينما تكون الشبورة كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة وتستمر الاضطرابات الملاحية على السواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 17 -6،والوجه البحري 16-6

السواحل الشمالية 16- 9، وشمال الصعيد 17-7، وجنوب الصعيد 19-10، جنوب الصعيد والغردقة 20-9.

طقس الأحد

أما طقس الأحد المقبل، فأكدت الهيئة أنه لن يشهد سقوط أمطار وتكون الظواهر الجوية الأكثر تأثيرًا متمثلة في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والطقس بارد شمالاً معتدل جنوبًا، شديد البرودة ليلاً، كما تقل معدلات الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 17 -6،والوجه البحري16-6

السواحل الشمالية 16- 9، وشمال الصعيد 17-6، وجنوب الصعيد 19-10، جنوب الصعيد والغردقة 20-9.