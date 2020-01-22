بالمواعيد.. جهاز القاهرة الجديدة يعلن تسليم 23 عمارة بمشروع دار مصر - صور

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بعد مد فترة التقديم.. دليل حجز شقق "الإسكان" في 4 مشروعات (أسعار ومواعيد)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن تسليم دفعه جديدة من مشروع دار مصر المرحلة الأولى "كود 123".

وأضاف رئيس الجهاز، كما سيتم تسليم المرحلة المتبقية من شقق الدور الأرضي والأخير من المرحلة الأولى والثانية "كود 423" لمشروع دار مصر لمنطقة الأندلس الـ "70عمارة" بعدد "23" عمارة باجمالى "552" وحدة سكنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 فبراير وحتى 12 أبريل 2020.

إجراءات الاستلام:

- على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، وسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

- التوجه لمقر جهاز المدينة للحصول على محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة.

- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

- صورة إيصال سداد الوديعة.

- صورة إيصال سداد آخر قسط.

وجاءت أرقام العمارات التي سيتم تسليمها على النحو التالي: 19- 26- 10-11-12- 13- 14- 3- 4- 5- 6- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52.