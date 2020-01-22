بعد مد فترة التقديم.. دليل حجز شقق "الإسكان" في 4 مشروعات (أسعار ومواعيد)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، مد فترة الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثماري، تُنفذ خلال 36 شهرًا بمحافظتي بورسعيد ودمياط، لمدة أسبوعين، حيث كان من المقرر أن يتم غلق باب الحجز يوم الأربعاء الماضي 15 يناير.

وينشر مصراوي دليل الشقق السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان للحجز الفترة الحالية.

الإسكان الاستثماري:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "تتوزع الوحدات المطروحة، كالتالي في محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد "شرق كلية التربية الرياضية"، بمساحات تصل إلى (110 – 112 – 116 م2)، وفي محافظة دمياط، بمنطقة الزرقا، بمساحة في حدود 120 م2، وبمنطقة شطا، بمساحة في حدود 105 م2.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتي بورسعيد ودمياط، إضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ويتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة يكون عن طريق قرعة إلكترونية عشوائية خلال 15 يومًا من تاريخ إغلاق التسجيل على الموقع الإلكتروني، وذلك بناءً على ما سيختاره المواطن بموقع الحجز الإلكترونى، وتكون الأولوية في التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

وتتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألفا على أن يكون مقدم الحجز 135 ألفا، وفي دمياط الوحدة الـ120 مترا يتراوح بين 800 ألف وحتى 850 ألفا، والوحدات الـ105 أمتار بـ540 ألفا وحتى 605 آلاف بينما يصل مقدم الحجز لـ130 ألف جنيه، و90 ألفا للوحدات الـ105 أمتار.

سكن مصر.. الحجز مستمر:

كما تستمر وزارة الإسكان في تلقى طلبات الحجز في مشروع سكن مصر، حتى يوم 30 يناير الجاري.

وشمل الطرح 3387 شقة في مشروع سكن مصر، بمدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة) بمساحات 106 أمتار وحتى 115 مترًا، للدور الأرضي والأخير فقط في 5 مدن جديدة.

وبحسب كراسة الشروط، بلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا، بما يعني وصول سعر الوحدة (106 أمتار) نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا نحو 733 ألف جنيه.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار 811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترا 880 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور الجديدة، وصل سعر المتر 6070 جنيهًا، ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا 698 ألف جنيه.

أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ 4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 572 ألف جنيه.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه.

ومن المقرر سداد مبلغ 50 ألف جنيه مقدم حجز عند التقديم، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية.

دار مصر:

وبدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، 12 يناير الماضي تلقى طلبات الحجز لشقق دار مصر على ان يستمر الحجز حتى 13 فبراير.

والوحدات المطروحة في الدور الأرضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة، على أن يبدأ الحجز بالأسبقية من يوم 23 وحتى 27 فبراير المقبل.

وشمل الطرح 2714 شقة في: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني (www.hbd–reservation.com) للاطلاع عليها قبل التقديم.

ولحجز شقق "دار مصر" يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com)، كما يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online".

أسعار الشقق في الـ8 مدن:

- مدينة أكتوبر وصل سعر المتر 6875 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه.

- مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

- مدينة بدر وصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه.

- مدينة السادات سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

- مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه.

- مدينة العبور وصل سعر المتر 6850 جنيهًا، وسجل سعر الشقة الـ130 مترًا نحو 890 ألف جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.

- القاهرة الجديدة سجل سعر المتر 9775 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو مليون و124 ألف جنيه.

الإسكان الاجتماعي.. قريبا:

من المتوقع أن تطرح وزراة الإسكان الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي نهاية الربع الأول من 2020، وفقًا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضافت "عبدالحميد"، لمصراوي، أن الصندوق يستهدف طرح 100 ألف شقة سكنية ضمن الإعلان الـ13 والذي يشهد طرح وحدات في مدن القاهرة الكبرى، إذ يتم بحث كل الفرص المتاحة لتوفير أكبر قدر من الشقق وفي الأماكن الأكثر طلبًا، لافتةً إلى أن الوحدات ستكون في أكتوبر والعبور بشكل أولي، كما أنها لن تتوافر في القاهرة الجديدة والشروق.

وتابعت: "يجرى حاليًا اختيار مواقع تنفيذ الوحدات في المناطق المطروح بها".

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الإعلان المقبل سيتم وفقا لقواعد وشروط تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي دون تغيير.

وبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيهًا مصاريف إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.